Video Yaşam Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcılara ayı saldırısı! Dehşet anları kamerada... Çığlıklar atarak...

Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcılara ayı saldırısı! Dehşet anları kamerada... Çığlıklar atarak...

Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcılara ayı saldırısı! Dehşet anları kamerada... Çığlıklar atarak...
28.06.2021 | 16:13

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Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Ukraynalı dağcılara bir beyaz (Albino) iki ayının saldırı anı kamerada!

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Altı yıl aradan sonra resmi tırmanışlara başlanan Ağrı Dağı'nda, 25 Haziran'da Ukraynalı dağcıların karşısına biri albino iki ayı çıktı. Korku dolu anlar yaşayan dağcıların çığlıkları üzerine ayıların kaçtığını söyleyen tur rehberi Saffet Akkuş, "16 yıldır Ağrı Dağı'nda rehberlik yapıyorum ve ilk kez bir ayı ile karşılaştım. Tırmanış sırasında kayaların arasından çıkan iki ayıdan boz olanı kaçtı albino ise saldırmak için hamlede bulundu. Ancak hepimiz aynı anda çığlık atınca kaçtı. Kabus dolu dakikalar yaşadık" dedi. O anlar, dağcı turist kafilesinden bir kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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