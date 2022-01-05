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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
03:24
Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
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Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
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Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
03:30
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 05.01.2022 | 08:41
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Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 23:13
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Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
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Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
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Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
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Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 04.01.2022 | 16:42
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Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 04.01.2022 | 16:42
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Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 04.01.2022 | 16:16
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Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 04.01.2022 | 16:06
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Mersin'de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 04.01.2022 | 15:51
Afyonkarahisar'da aynı aileden 3 kişi kendi aralarında alkol aldıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Olay yerine sonradan gelen bir başka aile üyesi ise karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyince akıllara zarar bir şey yapıp akrabalarının üzerine tüfekle ateş edip ikisini yaraladı.