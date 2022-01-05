Video Yaşam Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video
Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video

Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video

05.01.2022 | 08:46

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Afyonkarahisar'da aynı aileden 3 kişi kendi aralarında alkol aldıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Olay yerine sonradan gelen bir başka aile üyesi ise karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyince akıllara zarar bir şey yapıp akrabalarının üzerine tüfekle ateş edip ikisini yaraladı.

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