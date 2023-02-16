Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ikinci depreme de evlerinde yakalanan ve ailesini çıkardıktan sonra kendisi yaralı olarak son anda kurtulan Yakup Doğan, “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum. Artık o derece” dedi.
İkinci depremde tekrar evin içerisinde olduklarını belirten Yakup Doğan, "Ailemi çıkardım. Ailem çıktıktan sonra evin kapısı kapandı. Allah yardım etti, zorlayıp açtım. Apartmandan kendimi attım. Topuk kemiğim kırıldı. Elazığ'a sevk ettiler ve ameliyat oldu. Allah kimsenin başına vermesin çok zor zamanlar. Resmen bir kıyamet ortamı yaşadık. Elazığ depremini de yaşadım. Ama bunun gibisi olmadı, hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir korku hissetmedik. İnsan sevdiklerinin ve kendi canını nasıl korur. Allah bir daha yaşatmasın çok kötü bir durum. Sülalemden vefat edenler var. Eşimin ailesinden vefat edenler var. Geceleri yatamıyoruz. Buna da şükür hayattayız. Oğlum yatağa değse sıçrıyorum. Artık o derece. Bu psikolojimiz nasıl düzelecek bilmiyorum" diye konuştu.
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