Aksiyon filmi gibi... Yunusların uyuşturucu operasyonu kamerada | Video
Bursa'da Yunus timleri ile şüpheli otomobil sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca sonucu 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birinin kaçarken montunu yere atması üzerine şüphelenen polisler, montta 9 parça halinde zulalanmış toplamda 556 gram uyuşturucu ve 126 bin lira ele geçirdi.
KAÇARKEN MONTUNU YERE ATTI, YUNUSLARIN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Yunus timleri 3 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bir şahıs ise arka kapıdan inerek kaçtığı esnada montunu yere attı. Bunu gören yunuslar önce şüpheliyi yakaladı, daha sonra ise montun içinde yapılan aramada 9 parça halinde zulalanmış 556 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Alınan izinlerin ardından yunus timleri otomobilde yaptığı aramalarda ise ön yolcu paspasın altına saklanmış şekilde parça parça 126 bin lira ele geçirdi.
YUNUSLARIN KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yunus timlerinin şüphelendikleri araç ile yaşadığı kovalamaca, şüphelilerden birinin kaçarken montunu yere atması ve yunuslar tarafından şüphelinin yere yatırılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gözaltına alınan E.I., M.C., H.C. ile M.C.K. alınan hastane raporlarının ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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