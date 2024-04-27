'Alan' yakında atv'de başlıyor!
100 yarışmacı... 100 kategori... Ve 1.000.000 lira ödül... Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan. Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması "Alan" çok yakında atv'de başlıyor.
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