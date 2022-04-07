Video Yaşam Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

07.04.2022 | 13:46

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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