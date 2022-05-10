Video Yaşam Ankara polisinden tefecilere darbe! | Video
Ankara polisinden tefecilere darbe! | Video

Ankara polisinden tefecilere darbe! | Video

10.05.2022 | 15:42

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Ankara’da tefecilerin ağına yaşlı ve emekli vatandaşlar düştü. Tefeciler, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarken internet üzerinden verdikleri ilanlarla buldukları müşterilere yüksek faizli para verirken karşılığında ise zorla çek ve senet imzalattıkları ortaya çıktı. Ankara polisinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişiyi gözaltına alındı.

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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik gerçekleştirdiği analiz çalışmasında 25 kişiden oluşan suç örgütünün yaşlı ve emekli ağına düşürerek senet imzalattıkları ve onları icraya vererek maaşlarına el koyduklarını tespit etti. Polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

EMEKLİLERİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER

Suç örgütü uygun kredi çıkarma adı altında tefecilik yaptığı ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarken internet üzerinden ilan vererek müşterilerini ağına düşürdü. Tefeciler, ağına düşürdüğü vatandaşlara yüksek faizle para verirken buna karşılığı olarakta zorla çek ve senet imzalattığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, çek ve senetler üzerinde icra takibi başlatarak yaşlı ve emeklileri yiyecek ekmeğe muhtaç etti. Örgüt üyesi PTT'de çalışan bir memur, normalde çıkacak kredileri kendi marifetleri ile çıkmış gibi göstererek mağdurlardan para aldığı ortaya çıktı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çalışmalarını tamamlamasının ardından 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda çok sayıda senet, doküman ve muvafakatname ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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