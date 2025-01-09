Video Yaşam Ankara'da göçük: 2 can kaybı | Video
Ankara'da göçük: 2 can kaybı | Video

Ankara'da göçük: 2 can kaybı | Video

09.01.2025 | 12:58

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. 2 işçi hayatını kaybetti.

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