Ankara'da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı

Ankara’da işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan restoranda garson Efrayim Babadağ'ın 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdal Çelik emniyetteki ifadesinde tek başına başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.