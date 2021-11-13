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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 13.11.2021 | 12:10
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Diyarbakır'da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 13.11.2021 | 11:33
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Ankara'da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 13.11.2021 | 11:17
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Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 13.11.2021 | 11:13
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İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 13.11.2021 | 09:46
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Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 13.11.2021 | 09:09
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Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 13.11.2021 | 09:10
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Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 12.11.2021 | 16:37
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Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 12.11.2021 | 16:20
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Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 12.11.2021 | 16:06
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Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 12.11.2021 | 15:36
04:34
Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video 12.11.2021 | 15:44
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Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 12.11.2021 | 15:39
Ankara’da işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan restoranda garson Efrayim Babadağ'ın 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdal Çelik emniyetteki ifadesinde tek başına başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.