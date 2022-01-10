Video Yaşam Antalya Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum seralara zarar verdi | Video
Antalya Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum seralara zarar verdi | Video

Antalya Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum seralara zarar verdi | Video

10.01.2022 | 14:27

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Antalya’nın Kumluca İlçesinde dün akşam meydana gelen 2 ayrı hortum seralarının plastik örtülerine zarar verdi. Hortum esnasında evinde olan çiftçi Zühra Acar ise çok korktuğunu belirterek, "Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Ödüm patladı. Korktum. Öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum. O kadar zor zaman geçirdim . O kadar çok kortum ki sormayın. Elim ayağım, ayaklarım tutuldu kaldı. Ev yıkıldı dedim" diye yaşadığı anları anlattı.

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Kumluca İlçesine bağlı Beykonak ve Mavikent Mahallelerinde 2 ayrı hortum meydana geldi. İlk hortum saat 19.00 sıralarında Beykonak Mahallesi'nde meydana geldi. Ardından saat 21.30 sıralarında Mavikent Mahallesi'nde ikinci bir hortum çıktı. Meydana gelen hortumlar yaklaşık 50 dekar alanda seraların plastik örtülerine zarar verdi. Bazı seralarında demir aksamına zarar verdi. Sabah olunca sera sahipleri, seraların yırtılan ve yerinden kopan plastik örtülerini tamir etti.

"EV YANACAK DİYE KORKTUM"
Evde yalnız olduğunu, hortum esnasında çok korktuğunu belirten 65 yaşındaki Zühra Acar "Akşam saat altı, altı buçuk sırasında tangur tungur bir şey oldu. Ne olduğunu bilemedim. İçerideydim. Pençeleri açıp baktım. Bir şey anlamadım. Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Ödüm patladı. Korktum. Öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum. O kadar zor zaman geçirdim . O kadar çok kortum ki sormayın. Elim ayağım, ayaklarım tutuldu kaldı. Ev yıkıldı dedim. Soba yanıyordu. Ev yanacak diye korktum" dedi.

"YER YERİNDEN OYNADI"
Fırtınanın şiddetinden bahseden Tolgahan Çakıcı, "Akşam saat 10 civarlarında elektrik direklerindeki tellerden kıvılcım çıktığını gördüm. Ben geldikten sora her şey bitmişti. Bir uğultu çöktü. Yer yerinden oynadı sandım. Sonra seralarımı kontrolüne geldiğimde sera demirlerimin yere yattığını gördüm" diye konuştu.

"9 DÖNÜM SERAM ZARAR GÖRDÜ"
9 dönüm serasının zarar gördüğünü belirten çiftçi Abdullah Turan 50, "Benim zarar gören seram 9 dönüm. Akşam saat 06 48 sıralarında oldu. 9 dönümün aşağı yukarı 3 dönümünü rüzgar bastı. Allahtan gelen bir şey yapacağımız bir şey yok. Şimdi seramın içindeki ürünleri toplatarak kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Ürünler zarar görür" ifadelerini kullandı.

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