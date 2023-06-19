Video Yaşam Araçta silah ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Araçta silah ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Araçta silah ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

19.06.2023 | 09:09

Kütahya’da durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan H. G ve M. E. K isimli 2 sokak satıcısı şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç şehir merkezinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 227 gram esrar, 20 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca, H. G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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