Video Yaşam Arama çalışmalarına katılıp kendini arayan adam konuştu "Benim dedim, inanmadılar" | Video
Arama çalışmalarına katılıp kendini arayan adam konuştu

Arama çalışmalarına katılıp kendini arayan adam konuştu "Benim dedim, inanmadılar" | Video

01.10.2021 | 09:25

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Arama çalışmaları sırasında ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olan adamın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, kayıp olan şahsın kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere kendini inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil" diye konuştu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu.

Dünyanın tanıdığı Beyhan Mutlu, sessizliğini bozup, yaşadığı o anları anlattı.

Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını ifade eden Mutlu, "Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık. Vakit geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık. Ben dinlenmek için diğer eve gittim. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş. Gece 1 gibi uyudum. Sabaha karşı 5 sıralarında uyandım. Dışarıya çıktım. Arama kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Kayıp kişinin kim olduğunu bilmeden aramaya katıldım. Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu'nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Mesut arkadaşım beni görünce durum ortaya çıktı. Bir anda ortalık karıştı. Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsediler." dedi.

Dünya basınının da gündem olduğunun hatırlatılması üzerine Mutlu," Çok şaşırdım. Aniden başımıza böyle bir şey geldi. Hayatımda böyle bir olay olmadı." dedi.

Kendisiyle alakalı olan haberleri hiç okumadığını söyleyen Mutlu,"Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil." ifadelerini kullandı.

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