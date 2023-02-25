Arnavutköy'de yanan otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü | Video

ARNAVUTKÖY'DE seyir halindeki otomobilde çıkan yangını, aynı anlarda aracıyla yoldan geçen itfaiye eri Ferhat Koç söndürdü. Ferhat Koç'un izin gününde olmasına rağmen yangına müdahale ettiği öğrenilirken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.