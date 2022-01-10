Video Yaşam Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video

10.01.2022 | 10:47

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Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl beyaza büründü. Buz tutan gölün yüzeyi günü birlik ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

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