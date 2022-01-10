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OTOMATİK OYNAT
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
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Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44
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Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32
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Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 10.01.2022 | 10:00
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İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 10.01.2022 | 09:45
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Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video 10.01.2022 | 09:29
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İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın 10.01.2022 | 09:18
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Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video 10.01.2022 | 09:31
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SON DAKİKA: Marmaris'te denizde şaşırtan görüntü! 10.01.2022 | 09:37
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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 10.01.2022 | 09:19
01:08
03:18
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56
01:56
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 10.01.2022 | 09:01
02:27
02:18
Akaryakıt istasyonundan yola çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü | Video 10.01.2022 | 08:20
03:08
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 10.01.2022 | 08:34
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Kartepe'de plastik fabrikasında yangın | Video 10.01.2022 | 08:20
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Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 10.01.2022 | 08:32
Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl beyaza büründü. Buz tutan gölün yüzeyi günü birlik ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.