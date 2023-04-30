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Aşık olduğu solisti öldüren sanığın iddianamesi hazırlandı | Video

Aşık olduğu solisti öldüren sanığın iddianamesi hazırlandı | Video

30.04.2023 | 12:24

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde platonik aşık olduğu solist Nurcan İnan'ı (41) kızının gözü önünde öldüren İzzet Akdeniz (46) için iddianame hazırlandı.

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Geçtiğimiz ocak ayında Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana gelen olayda, gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan'ın kızı Yağmur (19) da seslerin ardından evden dışarı çıktı. Bu sırada İzzet Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile Nurcan İnan'a ateş etti. Başından vurulan talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden ayrılan Akdeniz'in 16 AV 585 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı. Polisteki ifadesinde, Nurcan İnan'a platonik aşık olduğunu söyleyen İzzet Akdeniz, "Çalıştığı mekanda kendisini başka erkekler ile görünce kıskançlık yaşadım. O yüzden vurdum. Kıskançlık yüzünden yaptım" dedi.

Nurcan İnan'ın kızı Yağmur da ifadesinde, şüphelinin evlerine gidip geldiğini ama annesinin yüz vermediğini belirtti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianame hazırladı. 'Kasten adam öldürmek' suçundan hazırlanan iddianamede; İzzet Akdeniz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianame, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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