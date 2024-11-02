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Avcılar'da hafriyat kamyonu emlak dükkanına girdi

Avcılar'da hafriyat kamyonu emlak dükkanına girdi

02.11.2024 | 16:15

İstanbul Avcılar Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu seyir halindeyken freninin boşalması ile iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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