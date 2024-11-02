Avcılar'da hafriyat kamyonu emlak dükkanına girdi
İstanbul Avcılar Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu seyir halindeyken freninin boşalması ile iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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