Avcılar'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 16.06.2023 | 10:11 AVCILAR'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan Meral Hali, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizköşkler Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki binanın 4'üncü katına 6 ay kadar önce taşınan Meral Hali, talihsiz bir olay yaşadı. Meral Hali, havasız kaldığı için küflenen duvarın önündeki dolabı geçen hafta oğlu ile birlikte çekti. Kapının yanında bekleyen dolap, Meral Hali'nin odaya girdiği sırada kapının üzerine devrildi. Meral Hali, odada mahsur kaldı.Devrilen dolabı kaldırmaya gücü yetmeyen kadın, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin penceresinden girerek Meral Hali'yi mahsur kaldığı odadan çıkardı. Meral Hali, durumu görevlilere anlatırken kendisini evinin odasında mahsur kalmaktan kurtardıkları için teşekkür etti.