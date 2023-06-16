Avcılar'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video
AVCILAR'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan Meral Hali, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.
Devrilen dolabı kaldırmaya gücü yetmeyen kadın, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin penceresinden girerek Meral Hali'yi mahsur kaldığı odadan çıkardı. Meral Hali, durumu görevlilere anlatırken kendisini evinin odasında mahsur kalmaktan kurtardıkları için teşekkür etti.
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