Ayağıyla kilidi kırdı, motosikleti çaldı, hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video 01.06.2023 | 14:52 Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında ayağıyla kilidi kıran hırsız, kros tipi motosikleti çaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarsus merkez Atatürk Mahallesi 46107 sokak üzerinde park halinde bulunan Fethi Eroğlu'ya ait kros tipi motosiklet, gece saatlerinde park halinde iken kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzü görünmeyen ve ayağında terlik olan şahıs, motosiklete binip direksiyonda bulunan kilidi ayağıyla iterek kırdı. Şahıs motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.