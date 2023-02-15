Video Yaşam Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video
Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video

Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video

15.02.2023 | 14:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan apartman enkazında çalışma yapan Azerbaycan ekibi, buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremler, şehirde büyük yıkıma neden oldu. Depremin hemen ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycan'dan gelen ekipler, yıkılan bina enkazlarında çalışma yaptı. Telvizoğlu Apartmanı enkazında çalışma yapan Azeri ekipler, buldukları değerli ziynet eşyalarını polise teslim etti. Azerbaycanlı ekipler, buldukları ziynet eşyasını tek tek sayarak tutanak karşılığında polise teslim etti.

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