Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video 15.02.2023 | 14:48 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan apartman enkazında çalışma yapan Azerbaycan ekibi, buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremler, şehirde büyük yıkıma neden oldu. Depremin hemen ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycan'dan gelen ekipler, yıkılan bina enkazlarında çalışma yaptı. Telvizoğlu Apartmanı enkazında çalışma yapan Azeri ekipler, buldukları değerli ziynet eşyalarını polise teslim etti. Azerbaycanlı ekipler, buldukları ziynet eşyasını tek tek sayarak tutanak karşılığında polise teslim etti.