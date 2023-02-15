Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan apartman enkazında çalışma yapan Azerbaycan ekibi, buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti.
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