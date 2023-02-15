Babala ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video
Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok" sözleri tepkiyle karşılandı.
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