Babası ölürken video çeken kıza sosyal medyada tepki yağdı | Video
Genç bir kız babası vefat ettiği sırada video çekip bunu da sosyal medyada paylaşınca sert tepki aldı. Yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan ve eleştirilerin odağına alınan genç kız videosunu “Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?” notuyla yayınladı.
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