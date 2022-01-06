Bağcılar’da emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
00:29
Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video 06.01.2022 | 12:54
01:20
03:07
400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
00:29
Hastanedeki hemşirenin telefonunu böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
01:15
01:10
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video 06.01.2022 | 12:53
07:22
Mardin'de çöp toplamakta kullanılan eşek emekli oldu | Video 06.01.2022 | 12:53
02:06
02:22
Karabük’te yoğun sis etkili oluyor | Video 06.01.2022 | 11:41
01:03
Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video 06.01.2022 | 11:31
01:07
İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 09:41
04:00
Sultanbeyli’de şamandıra hırsızının rahatlığı pes dedirtti | Video 06.01.2022 | 10:48
05:47
Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar | Video 06.01.2022 | 09:32
01:13
Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video 06.01.2022 | 10:40
00:42
Eyüpsultan'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video 06.01.2022 | 10:45
01:01
Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video 06.01.2022 | 10:40
01:50
Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 10:28
05:25
02:19
Van'da trafik kazası: 2 ölü | Video 06.01.2022 | 10:28
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir emlak ofisine yapılan polis operasyonunda, gizli bölmede kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe merkezine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde "emlak ofisi" olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, dün gece saat 23.00 sıralarında gayrimenkul ofisine denetim gerçekleştirdi. Baskında, ofis içerisinde bulunan gizli bölmede 4 kişinin "poker" olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıkları anlaşıldı. Bunun üzerine emlak bürosundaki 4 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Kumar Oynamak" içerikli 34. Maddesi uyarınca toplam 5 bin 344 lira idari para cezası verildi.
Ofis sorumlusu C.T.ye ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı. İfadesi alınarak adli makamlara sevk edilen C.T. serbest bırakılırken, işyerinin ise mühürlenerek faaliyetine son verildiği belirtildi.