Bakırköy’de köprüye çarpan tır otomobilin üstüne devrildi: 1 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Oto servisi hırsızlarından 12 dakikada 300 binlik vurgun kamerada | Video 31.10.2022 | 12:34
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Yayayı son anda fark eden vale, park halindeki otomobillere çarptı | Video 31.10.2022 | 11:32
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Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı | Video 31.10.2022 | 11:37
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Bakırköy’de bir tır şoförü, alt geçitten geçtiği esnada yüksekliği hesaplayamayınca kaza yaptı. Alt geçide çarpan tırın dorsesi, çarpmanın etkisiyle yan şeritte bulunan otomobilin üstüne devrildi. Kazada hafif sıyrıklarla yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.