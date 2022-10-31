Bakırköy’de köprüye çarpan tır otomobilin üstüne devrildi: 1 yaralı | Video

Bakırköy’de bir tır şoförü, alt geçitten geçtiği esnada yüksekliği hesaplayamayınca kaza yaptı. Alt geçide çarpan tırın dorsesi, çarpmanın etkisiyle yan şeritte bulunan otomobilin üstüne devrildi. Kazada hafif sıyrıklarla yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ataköy istikametinden Florya yönüne giden sürücü S.Ö. idaresindeki tır şoförü yüksekliği hesaplayamayınca dorsesini alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi, yan şeritte bulunan S.S.D. yönetimindeki otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü ve tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı. Tır sürücüsü S.Ö, kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ise hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Florya istikametine yaklaşık 2 saat boyunca trafik tek şeride düşürüldü. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Otomobil tamamen hurdaya dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.