Balıkesir Edremit'te emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu | Video
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.