Video Yaşam Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video

Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video

14.11.2023 | 15:04

BARTIN'da, yolcu minibüsünün devrilip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Annesini minibüste yaralı olarak gören Şendoğan Muşuk (50), Anne seni keşke göndermeseydim diyerek gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Bartın-Arıt yolunun Çamaltı köyü mevkisinde meydana geldi. Arıt yönüne giden Satı Çelikoğlu (56) yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sol kolu kırılan Güllü Muşuk'un (65) çıkartılması sırasında kaza yerine gelen oğlu Şendoğan Muşuk ağlayarak, 'Anne seni keşke göndermeseydim. Ben yanındayım, korkma dedi. 3'ü ağır 11 yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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