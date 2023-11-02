Video Yaşam Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video

Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video

02.11.2023 | 14:09

Bakırköy-Başakşehir Metrokent arasında sefer yapan İETT özel halk otobüsü kontrolden çıkması sonucu kaza yaptı. Yaralının olmadığı kazada yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edildi.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir TEM otoyolu 0-3 Güney yan yol Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Başakşehir Metrokent arasında sefer yapan 98H 34 HO 1958 plakalı İETT özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce kaldırıma ardından bariyerlere çarptı. Kazada kimse yaralanmazken yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Kaza nedeniyle 0-3 Güney yan yol Halkalı istikameti tamamen kapandı. Kaza ile ilgili inceleme sürerken, otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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