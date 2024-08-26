Batman’da su kuyusuna düşen ineğin kurtarılma anı kamerada 26.08.2024 | 16:39 Batman 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından makara halat yardımıyla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman merkeze bağlı Yenipınar köyünde arazide otlamaya bırakılan inek, çevrede bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşerek mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, halatlı makara yardımıyla kuyuya inerek orada bulunan yaralı ineği kuyudan çıkardı. Kurtarılan inek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.