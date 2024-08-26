Batman’da su kuyusuna düşen ineğin kurtarılma anı kamerada
Batman 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından makara halat yardımıyla kurtarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:30
Zonguldak'ta orman yangını 26.08.2024 | 17:11
00:35
Balıkesir’de kafede oturan kadının çantasını böyle çalan genç kamerada 26.08.2024 | 17:04
00:32
Ayvalık'ta tutuşan otlarla başlayan yangın seramik deposuna sıçradı 26.08.2024 | 16:41
03:30
Batman’da su kuyusuna düşen ineğin kurtarılma anı kamerada 26.08.2024 | 16:39
01:18
Bolu'da dehşet anları: 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 26.08.2024 | 16:30
03:43
Pendik’te kuyuya düşen inşaat işçisinin kurtarılma anı kamerada 26.08.2024 | 15:11
01:08
Muğla'da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşini bıçaklayarak öldürdü! 26.08.2024 | 15:11
05:25
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 26.08.2024 | 14:52
02:54
Antalya'da fırtınada şezlong, şemsiyelerin uçtuğu anlar kamerada 26.08.2024 | 14:49
00:15
00:47
Trabzon Sürmene'de Tanıtım Parkı’na balyozlu saldırı kamerada 26.08.2024 | 14:30
00:39
Kocaeli'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü 26.08.2024 | 14:27
04:03
Yüksekova'da kümese giren başıboş köpekler çok sayıda tavuğu telef etti 26.08.2024 | 13:57
02:31
Eskişehir'de TIR'a çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı 26.08.2024 | 13:57
03:04
Ankara'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 26.08.2024 | 13:19
02:53
İstanbul Kartal'daki beton mikseri kazası kamerada 26.08.2024 | 13:19
00:37
Malatya'da otobüste valiz içinde 29 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 26.08.2024 | 13:02
00:48
İtfaiyeden Murat için özel tatbikat 26.08.2024 | 13:01
02:25
İstanbul’da sahte pasaport baskını… Atölyelerde imal edip kargoyla sattılar… 26.08.2024 | 12:57
00:13
Mersin'de Derya öğretmeni bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı! 26.08.2024 | 12:57