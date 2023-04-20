Video Yaşam Bayram öncesi, uzmanı açıkladı "Renkli kolonyalardan kaçının" | Video
Bayram öncesi, uzmanı açıkladı

Bayram öncesi, uzmanı açıkladı "Renkli kolonyalardan kaçının" | Video

20.04.2023 | 13:43

Sivas’ta 40 yılı aşkındır kolonya üretimi yapan Reşat Ateş, doğal olmayan yöntemlerle renklendirilen kolonyaların zararlı olabileceğini söyledi.

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Bayram öncesi kolonya satışları patladı. Vatandaşlar bayramda en güzel kokuyu misafirlerine ikram etmek için üreticilerin yolunu tuttu. Sivas'ta 40 yılı aşkındır kolonya üretimi yapan Reşat Ateş, kolonya alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Ateş, renkli, kutusuz ve firma bilgileri bulunmayan kolonyalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Ateş, açıkta satılan, güneşten ve sıcaktan etkilenen kolonyaların kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, "Normal sıradan kişilerin sahte kolonyayı anlaması çok zor. Kaynama ve donma noktalarından biz tespit edebiliyoruz. Dışarıya koyulan bir kolonya kullanılmaz, güneşten ve sıcaktan etkileniyor. Ne kadar kaliteli kolonya olursa olsun o kolonya özelliğini kaybediyor" dedi.

"RENKLİ KOLONYALAR SIKINTILI"
Renkli kolonyaların sıkıntılı olduğunu belirten Ateş, "Birde herhangi bir bildirim yapılmadan kutusuz, firma ismi olmayan adres bilgileri olmayan ürünler sıkıntı ürünler. Renkli kolonyalarda sıkıntılı. Sadece insanların gözüne daha hoş gelsin ve talep çok olsun diye renklendiriliyor. Hiçbir kolonya renkli çıkmıyor. Renkli kolonyalar sonradan boyama yapılarak elde ediliyor. Döktüğünüz zaman etkisi ve faydası olmuyor. İşlerimizde iki bayram arası çok fazla yoğunluk oluyor. Ben bu yoğunluğu azaltmak için dolumu çok azalttık. Sadece paketli satıyoruz, oda dolum fiyatına geldi. Şimdi doldurmanın bir anlamı kalmadı, cam şişelerde yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Paketliye döndüğümüz için sıkışmıyoruz" diye konuştu.

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