Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve ninenin şaşırtan ifadesi "Niyetimiz öldürmek değildi!" | Video

Geçtiğimiz gün mezara diri diri gömülen ve liseli öğrenciler tarafından son anda kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri şaşırttı. Anne ve anneannenin doğumda bir başka kadına ait kimlikle hastaneye giriş yaptıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama talebi istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesi'ne getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan şahıslardan bebeğin annesi Gülçin E., ile anneannesi Ülkü E'nin doğum öncesi bir başkasına ait kimlik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yine başkasına ait kimlikle hastaneye kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

Şahısların olayla ilgili verdikleri ifadelerinde amaçlarının çocuğu öldürmek olmadığı, birilerinin bebeği alması için mezarlığa bıraktıkları öğrenildi.

Kızı Gülçin E'nin hamile olduğunu ve durumu hamileliğin 7.ayında öğrendiğini söyleyen Ülkü E., uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve kendisinin tanımadığı biriyle yaşadığı ilişki sonrasında gebe kaldığı ve bu gebelik sürecinde kızından hiçbir şekilde şüphelenmediğini ifadesinde belirten Ülkü E., 22 Eylül tarihinde kızımın başlayan sancılarından dolayı daha önceden tanıdığı N.D., isimli bir kadının kimlik bilgilerini ezbere bildiğini ve bu kimlik bilgileriyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

Ülkü E'nin N.D'ye ait kimlik bilgileriyle hastaneye giriş yaptığı ve yine bu kimlik bilgileriyle Gülçin E'nin hemşirelerin Fatma ismini verdiği kız çocuğunu dünyaya getirdiği, dünyaya getirdiği kızıyla beraber 24 Eylül Cuma günü hastaneden taburcu edildiklerini söyledi.

Ülkü E., hastaneden çıktıkları ve yaşanan bu durumu kimseye açıklayamayacaklarını, kızı Gülçin E'nin başına bir şeylerin gelebileceği korkusuyla bebeği çocuk esirgeme kurumuna teslim etmek istediklerini ama kızın yaşının 17 olması, resmi nikahlı olmamasından dolayı kurumlara bırakamayacaklarını anladıkları bu yüzden de başkasının bulabileceği düşüncesiyle bebeği mezarlığa bıraktıklarını söyledi.

Ülkü E., ve Gülçin E., bir mezarı eşerek bebeği oraya bıraktıkları, bebeğin nefes alabileceği şekilde üzerine toprak serptikleri, bebeğin yüzünün açık olduğu ve bebeği bıraktıktan sonra başkasının alıp almadığını görmek amacıyla bir süre uzaktan bebeği gözlemlediklerini ve daha sonra bulundukları yerden ayrılarak evlerine döndükleri ortaya çıktı.

Çocuğu öldürmek için oraya bırakmadıklarını, kendilerine ve kızı Gülçin'e gelebilecek tepki ile zararlardan dolayı korktukları için bebeği mezarlığa bıraktıkları ve çok pişmanlık duyduğu ise öğrenildi.

BABAM VE AĞABEYLERİM BEBEĞİ ÖĞRENSE BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ

Bebeğini öldürmek amacıyla mezarlığa bırakmadıklarını söyleyen anne Gülçin E., ise çocuğun babasının çocuğu kabul etmediğini ve hamile olduğunu da çok geç dönemde öğrendiğini ve aldırma gibi bir durumun artık olmadığını, doğum sonrası bebeği çocuk esirgeme kurumuna vermek istediklerini ama işlemlerin uzun sürebileceğini düşündüklerinden bebeği esirgeme kurumuna veremediklerini söyledi.

Gülçin E., babası ve ağabeylerinin durumu öğrenmeleri dahilinde kendisini öldürebileceğini, bu yüzden de bebeği başkalarının bulup teslim alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.