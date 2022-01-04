Video Yaşam Beyaz örtüyle kaplanan ‘aşklar ve imparatorlar şehri' görenleri cezbetti | Video
Beyaz örtüyle kaplanan ‘aşklar ve imparatorlar şehri' görenleri cezbetti | Video

Beyaz örtüyle kaplanan ‘aşklar ve imparatorlar şehri' görenleri cezbetti | Video

04.01.2022 | 11:51

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Burdur'da ‘aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, beyaz gelinliğini giymesiyle görenleri cezbetti.

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