Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 05.07.2024 | 09:10 Beylikdüzü Haramidere Kavşağı'nda gece saatlerinde 2 aracın çarpıştığı kaza sonucu araç içerisindeki 2 erkek şahıs yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İstanbul Beylikdüzü ilçesine bağlı Haramidere Kavşağı'nda Haramidere Sanayi Sitesi yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 16 AZM 134 plakalı araç ile 34 BPF 984 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışması sonucu kaza gerçekleşti. Kazada kavşak üzerinde yer alan sokak lambası direği aldığı darbe sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da ağır hasar meydana gelirken araçlardan çıkarılan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yol temizleme ve kumlama çalışmasının ardından 2 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.