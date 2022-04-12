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OTOMATİK OYNAT
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Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 12.04.2022 | 18:09
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Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 12.04.2022 | 18:02
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Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 12.04.2022 | 17:48
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Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu 12.04.2022 | 15:37
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Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı 12.04.2022 | 14:40
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Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video 12.04.2022 | 14:10
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Fethiye’de oltaya takılan martı kurtarıldı 12.04.2022 | 13:56
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Muğla Seydikemer güzellikleri ile hayran bırakıyor 12.04.2022 | 13:56
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Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü | Video 12.04.2022 | 12:41
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'Çağrı' filmi 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor! 12.04.2022 | 13:23
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Kumar masasında yakalandılar... 12 bin lira ceza kesildi! | Video 12.04.2022 | 12:33
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video 12.04.2022 | 11:31
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Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 12.04.2022 | 11:18
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Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video 12.04.2022 | 10:46
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Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 12.04.2022 | 10:29
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı.