Bingöl’de asayiş olayına karışan 7 kişi yakalandı | Video 03.04.2025 | 08:53 Bingöl merkez ve Genç ilçesinde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan 7 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Beşyol mevkii ve Bahçelievler Mahallesi'nde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez ve Genç ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.