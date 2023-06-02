Bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! Elazığ’da koca engerek yılanı görüntülendi | Video 02.06.2023 | 11:40 Elazığ’da Türkiye'nin en zehirli türlerinden bir tanesi olan koca engerek yılanı izleme çalışması gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı. ''Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme Projesi'' çerçevesinde izlenen türlerden olan ve Türkiye'de yaşayan en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan koca engerek yaşadıkları alanlar tespit edilerek izlemesi gerçekleştirildi.