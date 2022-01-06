Video Yaşam Bodrum Gündoğan sahilinde Ege’de nadir görülen beyaz fok balığı görüntülendi | Video
Bodrum Gündoğan sahilinde Ege’de nadir görülen beyaz fok balığı görüntülendi | Video

Bodrum Gündoğan sahilinde Ege’de nadir görülen beyaz fok balığı görüntülendi | Video

06.01.2022 | 23:49

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Bodrum Gündoğan sahilinde Ege’de nadir görülen beyaz fok balığı görüntülendi. Sabah yürüyüşü sırasında beyaz foku gören vatandaşlar o anları görüntüledi.

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