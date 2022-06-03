Bodrum katta çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi zehirlendi | Video

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Samsun’da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine yangın yerine hemen intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında üst katlarda bulunan bir hamile kadın ve 7 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Duydukları sesle yangın yerine koştuklarını belirten mahalle sakinleri, "Önce bir ses duyduk. Yangın olduğunu gördük. Çevredekiler yangın tüpü ve hortumla müdahale etti. Bir de yangının hemen yanında otomobil vardı. Onu da uzaklaştırdılar. Sonra da itfaiye gelip, müdahalede bulundu" ifadelerini kullandılar.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.