Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası

Bodrum’un Atatürk Caddesi üzerinde, küçük bir çocuğun kaldırımda bisiklet sürmesi ve kasksız olması, ilginç bir ceza uygulamasıyla sonuçlandı. Ancak ceza, alışılmışın dışında bir biçimde verildi. Polis, çocuğa bir hafta boyunca yatağını toplama ve çizgi film izlememe cezası verdi.