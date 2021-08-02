Video Yaşam Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video

Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video

Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video
02.08.2021 | 14:49

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Turizmin gözde merkezleri alevlere teslim. Modrum'da yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Bozdoğan-Ören yolu kapandı. Tersaneyi tehdit ediyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe o anları canlı yayında anlattı.

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