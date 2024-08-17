Video Yaşam Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

17.08.2024 | 08:42

Bolu'daki orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan tekrar müdahale başladı.

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