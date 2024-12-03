Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti! | Video
Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Olayla ilgili konuşan komşu ise, ”Ne oldu diye sorduğumda, ‘Kayınpederimi bıçakladım' dedi” ifadelerini kullandı.
"NE OLDU DİYE SORDUĞUMDA, 'KAYINPEDERİMİ BIÇAKLADIM' DEDİ"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Ahmet Soyluoğlu: "Bağırma sesleri vardı. Komşular, 'Kavga var polisi arayın' dedi. Ben de polisi aradım. Ardından silah sesleri duydum ve tekrar polisi aradım. Olayın olduğu evden bir kişi dışarıya çıktı. Ne oldu diye sorduğumda, 'Kayınpederimi bıçakladım' dedi. Nedenini sorduğumda, 'O benim anneme vurdu. Ben de onu bıçakladım' dedi. Ben de sakin olması gerektiğini ve polise haber verdiğimi söyledim. O sırada ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Karı ile koca boşanma aşamasındaymış. Damadın kayınpederi silahla buraya gelmiş. Önce kapıyı açan damadının annesine ateş etmiş. Sonrasında onun eşini öldürmek istemiş ama adam yaralı olarak kurtulmuş. Ardından da damadı ile onun kardeşini yaralamış. Damatta bunun üzerine kardeşi ile birlikte kayınpederini bıçakla öldürmüş. Yaralı kadının karnından vurulduğunu gördüm. Cesedi de torbaya koyup çıkarıyorlardı. Damat ile kardeşi de herhalde panikleyip kaçtı. Daha önce benzer bir durumlarını görmemiştim" diye konuştu.
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