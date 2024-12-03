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Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti! | Video

Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti! | Video

03.12.2024 | 14:43

Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Olayla ilgili konuşan komşu ise, ”Ne oldu diye sorduğumda, ‘Kayınpederimi bıçakladım' dedi” ifadelerini kullandı.

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Olay, gece saatlerinde Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, Çetin Alıcı (48), damadı ile boşanma aşamasındaki kızının barışması için dünürlerinin evine gitti. Alıcı ile dünürleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Alıcı, yanında getirdiği silahla dünürü Döndü Karayoluk (47), damadı Hasan Basri Karayoluk (27) ve onun kardeşi Sadık Karayoluk'a (23) ateş ederken, damadının babası İsmail Karayoluk'u (53) ise darp etti. Arbede sırasında evdeki mutfaktan bıçak alan damat Karayoluk ile kardeşi, kendilerine saldıran Alıcı'yı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Alıcı'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralı Karayoluk ailesi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılırken hayatını kaybeden Alıcı'nın Yozgat'ta defnedileceği aktarıldı.

"NE OLDU DİYE SORDUĞUMDA, 'KAYINPEDERİMİ BIÇAKLADIM' DEDİ"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Ahmet Soyluoğlu: "Bağırma sesleri vardı. Komşular, 'Kavga var polisi arayın' dedi. Ben de polisi aradım. Ardından silah sesleri duydum ve tekrar polisi aradım. Olayın olduğu evden bir kişi dışarıya çıktı. Ne oldu diye sorduğumda, 'Kayınpederimi bıçakladım' dedi. Nedenini sorduğumda, 'O benim anneme vurdu. Ben de onu bıçakladım' dedi. Ben de sakin olması gerektiğini ve polise haber verdiğimi söyledim. O sırada ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Karı ile koca boşanma aşamasındaymış. Damadın kayınpederi silahla buraya gelmiş. Önce kapıyı açan damadının annesine ateş etmiş. Sonrasında onun eşini öldürmek istemiş ama adam yaralı olarak kurtulmuş. Ardından da damadı ile onun kardeşini yaralamış. Damatta bunun üzerine kardeşi ile birlikte kayınpederini bıçakla öldürmüş. Yaralı kadının karnından vurulduğunu gördüm. Cesedi de torbaya koyup çıkarıyorlardı. Damat ile kardeşi de herhalde panikleyip kaçtı. Daha önce benzer bir durumlarını görmemiştim" diye konuştu.
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