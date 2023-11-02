Boyahane alev alev yandı | Video

Yangın saat 07.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinin çatı katında bulunan boyahane de meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu çatı katında hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.