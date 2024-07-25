Böyle sütannelik görülmedi... Kavgaları ile bilinen kedi ile köpeğin görüntüsü izleyenleri şoke etti | Video
Tunceli’de, daha çok kavgaları ile bilinen kedi ile köpeğin görüntüsü izleyenleri şoke etti. Usulca köpeğin yanına sokulan kedi, patisiyle yerini yaptıktan sonra köpekten süt emdi.
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