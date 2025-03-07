Video Yaşam Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor | Video
Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor | Video

Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor | Video

07.03.2025 | 12:58

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde bir Ramazan davulcusu vatandaşları sahura alışılmışında dışında Azar Bülbül'ün unutulmaz şarkıları başta olmak üzere söylediği arabesk şarkılar ile uyandırıyor.

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Başmakçı ilçesinde uzun yıllardır Ramazan davulculuğu yapan Emre Sevyurt, vatandaşları sahura bilindik maniler ile değil arabesk şarkılar eşliğinde uyandırıyor. Sevyurt gece sahur vakti eline aldığı davulu ile mahalle mahalle gezerek Azer Bülbül başta olmak üzere arabesk alanındaki farklı sanatçıların şarkılarını söyleyerek vatandaşları uyandırıyor. Sevyurt'un vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük ilgi gördü.
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