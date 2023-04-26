Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bayram Sipahi (70) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta çarpışan araçların yola savrulduğu anlar yer aldı.
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