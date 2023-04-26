Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 09:33 Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bayram Sipahi (70) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur - Fethiye kara yolu El Sanatları Merkezi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin K. (66) yönetimindeki minibüs ile Bayram Sipahi (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta çarpışan araçların yola savrulduğu anlar yer aldı.