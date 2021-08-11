Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
ABD'de helikopter yola düştü | Video 11.08.2021 | 17:59
02:10
Kastamonu'da dehşete düşüren o anlar böyle görüntülendi | Video 11.08.2021 | 17:00
00:45
Sinop'ta beton santrali sele böyle kapıldı | Video 11.08.2021 | 16:42
02:14
01:18
00:48
01:37
Bartın'da köprü çöktü, vatandaş araçtaki hayvanlarıyla mahsur kaldı | Video 11.08.2021 | 16:04
01:36
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı | Video 11.08.2021 | 16:04
01:05
01:03
Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi | Video 11.08.2021 | 15:39
00:50
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi | Video 11.08.2021 | 15:39
04:08
Manavgat’ta başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Video 11.08.2021 | 15:24
02:44
00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
00:10
Antalya'da Manavgat'ta orman yangını! Müdahale sürüyor | Video 11.08.2021 | 14:55
00:16
Kastamonu'da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video 11.08.2021 | 14:35
02:15
03:04
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video 11.08.2021 | 14:10
02:26
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti | Video 11.08.2021 | 13:35
Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmasına başladı.
Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi,Karamanlı ve diğer ilçelerden itafaiye ekipleri müdahale etmek üzere yola çıktı. Elsazı, Beşkonak, Dutalan, Kargı, Karacaören, Çamlık köylerindeki vatandaşlarda yangını söndürmek için yangın bölgesine gitti. Yangının büyümemesi içinde havadan yangın helikopteri yanan bölgede çalışma başlattı.