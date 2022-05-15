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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı | Video 15.05.2022 | 09:36
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Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada | Video 14.05.2022 | 10:25
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Büyükada'da denize düşen sağlık çalışanı ağır yaralandı | Video 14.05.2022 | 10:28
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Bursa'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen gençler, arabalarla trafiği kapatarak meşaleleri ateşe verdi. Görüntülerin kısa sürede tepki toplamasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 sürücüye toplamda bin 200 TL idari para cezası uyguladı.