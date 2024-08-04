Bursa'da binada korkutan yangın
Bursa'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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