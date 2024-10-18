Bursa'da husumetlilerin kürekli yumruklu kavgası kamerada 18.10.2024 | 09:57 Bursa'da, husumetli iki grup arasındaki kürekli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine vuran kalabalıkta bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.