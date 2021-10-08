Bursa’da silah tacirlerine şafak operasyonu : 6 kişi tutuklandı | Video

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Bursa polisinin silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara şafak vakti düzenlediği operasyonda 32 şüpheli gözaltı alındı. Emniyetdeki işlemlerinin ardında adliyeye çıkartılan 32 şüpheliden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Özel Harekat ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Fiziki takip ve adres tespitlerinin ardından Bursa merkezli 40 adrese eş şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskında 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek 2 bin 300 adet fişek ele geçirildi. 450 polisin katıldığı ve kapıların koçbaşıyla kırıldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltı alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. 32 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.