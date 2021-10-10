Video Yaşam Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı | Video
Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı | Video

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı | Video

10.10.2021 | 08:44

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Bursa'da akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kişi aralarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüşünce silahlar çekildi. Yaşanan silahlı kavgada M.İ ağır yaralanırken 3 şüpheli olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözlatına alındı.

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Olay, saat 21.40 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Fatih Sultan Mehmet caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 4 kişi aralarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çekildiği kavgada M.İ ağır yaralandı. Cadde üzerinde devriye atan bekçilerin silah seslerini farketmesi üzerine olay yerine hızlıca gittiler. Bekçileri gören şüpheli 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dikkatli bir şekilde şüphelileri kovalayan bekçiler, kısa süre içinde kaçan 3 şüpheliyi yakaladı. Olayın yaşandığı caddeye destek ekiplerin ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler 3 şüpheliyi polis merkezine götürürken yaralı M.İ ise ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan M.İ hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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